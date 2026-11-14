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Diyabet uyarısı: erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarıyor

Dr. Mehmet Ata Çevik, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde erken tanı, düzenli hekim kontrolü ve kan şekeri takibinin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyabet uyarısı: erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarıyor

Diyabet uyarısı: erken tanı ve düzenli takip hayat kurtarıyor

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Midyat Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ata Çevik, diyabet hastalığı hakkında halkı bilgilendirdi. Çevik, diyabetin giderek yaygınlaşan kronik bir hastalık olduğunu ve bilincin artmasının önem taşıdığını belirtti.

diyabetin riskleri ve komplikasyonları:

Çevik, kontrol altına alınmayan diyabetin böbrek yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları ile dolaşım bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Bu komplikasyonların erken önlem alınmadığında hasta yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

tedavi, takip ve eğitim olanakları:

Uzman, diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli hekim kontrolü, tedaviye uyum ve kan şekeri takibinin büyük önem taşıdığını belirtti ve uygun tedavi ile düzenli takibin hastalığı kontrol altına alabileceğini söyledi.

Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diyabet Okulunda hastalara hastalık ve tedavi süreçleri hakkında eğitim ve bilgilendirme desteği sunulduğunu aktaran Çevik, bilinçlenmek ve eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların Diyabet Okulu'na başvurabileceğini bildirdi.

Çevik, diyabet konusunda farkındalığın artırılmasının ve düzenli tıbbi takiplerin önemini yeniden hatırlattı.

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA MİDYAT DEVLET HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MEHMET...

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA MİDYAT DEVLET HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MEHMET ATA ÇEVİK, DİYABET HASTALIĞI, HASTALIĞIN NEDEN OLABİLECEĞİ SAĞLIK SORUNLARI, ERKEN TANININ ÖNEMİ VE TEDAVİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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