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Diyabetin sessiz tehdidi: böbrek hasarı yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor

Diyabet böbreklerde yıllarca belirti vermeden hasar oluşturabilir; Türkiye'de 20-79 yaşta yaklaşık 9,6 milyon diyabetli bulunuyor, yıllık tarama önemli.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyabetin sessiz tehdidi: böbrek hasarı yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor

diyabetin böbreklere etkisi

Diyabet, yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı olmayan; kalp, göz, sinir sistemi ve özellikle böbreklerde uzun vadede geri dönüşsüz hasarlar yaratabilen bir hastalık grubudur. Uluslararası veriler kronik böbrek hastalığının küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini; 20 yaş ve üzerindeki yaklaşık 850 milyon yetişkinin kronik böbrek hastalığıyla yaşadığını gösteriyor. Türkiye, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2025 Diyabet Atlası’na göre 20-79 yaş aralığında yaklaşık 9,6 milyon diyabetli ile Avrupa bölgesinde öne çıkıyor.

Bu rakamlar, milyonlarca kişinin hastalığını fark etmeden yaşayabileceğini ve diyabet ilişkili organ hasarlarının gizlice ilerleyebileceğini gösteriyor. Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) verileri ise kronik böbrek hastalığının erişkin nüfusta görülme sıklığının %14,2 olduğunu ve yılda yaklaşık 1,48 milyon kişinin bu tabloya bağlı yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor.

böbrek hasarının sinsi seyri:

Diyabete bağlı böbrek hasarının en tehlikeli yanı, erken evrelerde çoğu zaman belirti vermemesi ve günlük yaşamı etkilemeksizin ilerleyebilmesidir. Böbrek fonksiyonları ciddi biçimde bozulana dek hastalar kendilerini iyi hissedebilir. İdrarda albümin kaçağı erken uyarıcı olup, böbreklerin süzme kapasitesindeki değişimler kandaki kreatinin düzeyinden hesaplanan tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) ile izlenir. Bu nedenle diyabet tanısı konmuş kişilerin sadece kan şekerini değil, düzenli olarak böbrek fonksiyonlarını da kontrol ettirmesi hayati önem taşır.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk bu noktaya dikkat çekerek şunları söyledi: "Diyabetin böbrekler üzerindeki etkisi, aslında toplum sağlığına daha geniş bir açıdan bakmamız gerektiğini gösteriyor. Bir hastalığın sonuçları yalnızca hastayı değil, ailesini, yakın çevresini ve sağlık sistemini de etkiliyor. Üstelik böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları, kişi kendini iyi hissederken sessizce ilerleyebiliyor. Bu nedenle sağlığımızı korumak için hastalanmayı beklememeli, düzenli kontrolleri günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz."

erken tanı, testler ve korunma yolları:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Durcan, diyabetin böbreklerde oluşturduğu hasarın çoğu zaman yıllar içinde belirti vermeden geliştiğini vurguluyor. Durcan, vakaların %90’ından fazlasının aşırı kilo ve hareketsizlikle ilişkili Tip 2 diyabet olduğunu belirtiyor ve risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, fazla kilo ile sigarayı sayıyor.

Durcan ayrıca şu uyarıyı yaptı: "Diyabet erken fark edildiğinde böbrekler korunabilir, geç kalındığında ise kaybedilen böbrek fonksiyonu geri gelmez. Kan şekerinizi ölçtürün, diyabetiniz varsa böbreklerinizi her yıl kontrol ettirin". Türkiye verileri de önem taşıyor; hemodiyalize yeni başlayan hastaların yaklaşık beşte ikisinde böbrek yetmezliğinin temel nedeni diyabet olarak bildiriliyor.

Böbrek sağlığının değerlendirilmesinde öncelikli testler şunlardır: İdrarda Albümin-Kreatinin Oranı (uACR) ile idrarda albümin kaçakları; kanda kreatinin ve eGFR ölçümleri ile ise böbreklerin süzme kapasitesi izlenir. Diyabetli kişilerin yılda en az bir kez bu testleri yaptırmaları öneriliyor.

Koruyucu adımlar arasında şunlar öne çıkıyor: kan şekeri hedeflerinin hekim önerisine göre takip edilmesi, tansiyonun kontrol altında tutulması, dengeli ve kişiye uygun beslenme, düzenli fiziksel aktivite, şekerli içeceklerden kaçınma, vücut ağırlığının %5-10 oranında azaltılması ve tütün ürünlerinden uzak durulması. Ayrıca kullanılan ilaçların hekim onayı olmadan bırakılmaması büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, diyabetin böbreklerde oluşturduğu sinsi hasarın önüne geçmede en etkili araçlar erken tanı, düzenli tarama ve yaşam tarzı değişiklikleridir. Bu önlemler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatarak diyaliz veya organ nakli gerekliliğini azaltabilir ve yaşam kalitesini koruyabilir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ, METABOLİZMA VE DİYABET...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ, METABOLİZMA VE DİYABET BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. EMRE DURCAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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