Büyük antrenman günü

Kütahya Şehir Hastanesi tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Tip 1 diyabetli çocuklar, Kütahyaspor U19 futbol takımıyla aynı sahada buluştu. "Önce Öğreniyoruz, Sonra Sahaya Çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen programın amacı, çocukların diyabet konusunda bilinçlenmesini sağlamak, sporla sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve Tip 1 diyabetin hayallerine engel olmadığını göstermektir.

program ve uygulama:

Etkinlikler, 17 Kasım'da başlayan Şampiyonlar Diyabet Okulu ile başladı. Büyük Antrenman Günü'nde çocuklar Kütahya Asım Alkış Stadı'nda ısınma hareketlerine katıldı, pas çalışmalarında yer aldı ve penaltı yarışmasında ter döktü. Sporla iç içe geçen antrenman sırasında çocuklara uygulamalı eğitimler verildi; etkinlik sonunda ise her çocuğa Diyabet Okulu diploması verildi ve ara öğünlerle antrenman öncesi kullanmaları için motivasyon kiti hediye edildi.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel, KSBÜ Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Deya Ünal, çocuk endokrinoloji hekimleri ve hemşireleri ile diyabetli çocuklar ve aileleri katıldı. Kütahyaspor U19 futbolcularının yanı sıra takımın sevilen oyuncularından Aykut Çift de etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, futbolcular, çocuklar ve sağlık çalışanlarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

KÜTAHYASPORLU FUTBOLCULAR DİYABETLİ ÇOCUKLARLA SAHAYA ÇIKTI