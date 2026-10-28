Diyarbakır kırsalında jandarmadan uyuşturucuya darbe: 59 bin 221 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımıyla mücadeleye yönelik çok sayıda müdahale gerçekleştirildi.

Toplamda 62 olay tespit edilirken, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan aramalarda 59.221 kök kenevir/skunk ile birlikte 72 kilo skunk, 37 kilo esrar, 15 adet uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Valilik beyanında toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarının 109 kilo civarında olduğu paylaşıldı.

Yetkililer, operasyonların jandarma sorumluluk sahasında planlı ve koordineli şekilde icra edildiğini belirtti; kamuoyu ile paylaşılan bu rakamlar, bölgedeki mücadele faaliyetinin boyutunu ortaya koyuyor.

ELE GEÇİRİLENLER