Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4451 +0,15%
Bist 11.165,28 +0,13%
Altın Gram 6.520,47 -0,12%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,97 +1,43%
--°

Diyarbakır kırsalında jandarmadan uyuşturucuya darbe: 59 bin 221 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 59.221 kök kenevir ile 72 kg skunk, 37 kg esrar ve diğer maddeler dahil toplam 109 kilo uyuşturucu bulundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır kırsalında jandarmadan uyuşturucuya darbe: 59 bin 221 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır kırsalında jandarmadan uyuşturucuya darbe: 59 bin 221 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Valilik açıklamasına göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımıyla mücadeleye yönelik çok sayıda müdahale gerçekleştirildi.

Toplamda 62 olay tespit edilirken, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan aramalarda 59.221 kök kenevir/skunk ile birlikte 72 kilo skunk, 37 kilo esrar, 15 adet uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Valilik beyanında toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarının 109 kilo civarında olduğu paylaşıldı.

Yetkililer, operasyonların jandarma sorumluluk sahasında planlı ve koordineli şekilde icra edildiğini belirtti; kamuoyu ile paylaşılan bu rakamlar, bölgedeki mücadele faaliyetinin boyutunu ortaya koyuyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besni'de çukura düşen köpek itfaiyenin müdahalesiyle serbest kaldı
images

Zeytin işçisi kılığına giren cezaevi firarisi jandarmaya yakalandı
images

Tekman Geçit Mahallesi yakınında belediyeye ait çöp kamyoneti kaza yaptı: sürücü...
images

Otomobil artık yatırım aracı değil; tüketici yeni model ve elektrikliye yöneliyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ulus Dağı’nda 150 doğaseverle cumhuriyet coşkusu

Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Tezgahını vicdana emanet eden simitçi Elazığ müftüsüyle buluştu

altıeylül belediye başkanı Hakan Şehirli'den 29 Ekim mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı