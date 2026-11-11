Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9523 -0,26%
Bist 11.758,80 +0,83%
Altın Gram 6.559,04 +0,78%
EUR/USD 1,1137 -0,27%
Brent Petrol 92,81 +1,44%
--°

Diyarbakır’da 21 bin fidanla kent çapında ağaçlandırma seferberliği

Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Dicle Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Ormanı ve 17 ilçede toplam 21 bin fidan dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır’da 21 bin fidanla kent çapında ağaçlandırma seferberliği

Diyarbakır’da 21 bin fidanla kent çapında ağaçlandırma seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Diyarbakır genelinde düzenlenen etkinliklerde, Dicle Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Ormanı merkez seçilerek il merkezi ve 17 ilçede toplam 21 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa valilik, üniversite yetkilileri, orman işletme müdürlüğü, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve diğer kurum temsilcileri katıldı. Etkinliklerde öğrenciler ve çocuklar da fidan dikimine aktif şekilde destek verdi.

valinin vurguları ve anma uygulaması:

Vali Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü uygulamasının Diyarbakır'da da kesintisiz sürdüğünü hatırlattı. Zorluoğlu, il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 21 bin fidan hedeflendiğini belirtirken Diyarbakır’ın yüzölçümünün yaklaşık %24’ünün ormanlık alanlardan oluştuğuna işaret etti. Zorluoğlu ayrıca, geçmiş dönemlerde terör örgütü tarafından şehit edilen 56 öğretmen anısına fidan dikildiğini ve bu şekilde isimlerinin yaşatılacağını söyledi.

çalışmanın kapsamı ve eş zamanlı uygulama:

Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Milli Ağaçlandırma Gününün 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak kutlandığını belirtti. Ayzit, Diyarbakır’da sadece Dicle Üniversitesi yerleşkesinde değil, valilik talimatları doğrultusunda 17 ilçede farklı noktalarda da ağaçlandırma çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı ve yeşil vatanın her karışının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri öğrenciler ve çocuklarla birlikte fidanlar dikti, can suyu verildi. Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.

Diyarbakır’da 21 bin fidan toprakla buluştu

Diyarbakır’da 21 bin fidan toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siirt'te gelecek için 7 bin fidan dikildi, hedef yıl sonuna 55 bin
images

Yangından sonra Bartın Aladağ'da 500 fidanla yeşerme çabası
images

Bursa'da 700. yıl anısına 200 bin fidan seferberliği başladı
images

Geleceğe nefes veren fidanlar Havran ve Gömeç'te toprakla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Geleceğe nefes veren fidanlar Havran ve Gömeç'te toprakla buluştu

Silifke Gazi Çiftliğinde Atatürk mirası ve kent belleği buluşması

Yerli meyveler COP31’te tanıtıldı: Anamur muzu ve Karaman elması ilgi gördü

Çaycuma'da toprak nefes aldı: 15 bin fidanla geleceğe yatırım

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi