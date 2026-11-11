Diyarbakır’da 21 bin fidanla kent çapında ağaçlandırma seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Diyarbakır genelinde düzenlenen etkinliklerde, Dicle Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Ormanı merkez seçilerek il merkezi ve 17 ilçede toplam 21 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa valilik, üniversite yetkilileri, orman işletme müdürlüğü, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

etkinlikte kimler yer aldı:

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve diğer kurum temsilcileri katıldı. Etkinliklerde öğrenciler ve çocuklar da fidan dikimine aktif şekilde destek verdi.

valinin vurguları ve anma uygulaması:

Vali Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü uygulamasının Diyarbakır'da da kesintisiz sürdüğünü hatırlattı. Zorluoğlu, il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 21 bin fidan hedeflendiğini belirtirken Diyarbakır’ın yüzölçümünün yaklaşık %24’ünün ormanlık alanlardan oluştuğuna işaret etti. Zorluoğlu ayrıca, geçmiş dönemlerde terör örgütü tarafından şehit edilen 56 öğretmen anısına fidan dikildiğini ve bu şekilde isimlerinin yaşatılacağını söyledi.

çalışmanın kapsamı ve eş zamanlı uygulama:

Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Milli Ağaçlandırma Gününün 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak kutlandığını belirtti. Ayzit, Diyarbakır’da sadece Dicle Üniversitesi yerleşkesinde değil, valilik talimatları doğrultusunda 17 ilçede farklı noktalarda da ağaçlandırma çalışmalarının yürütüldüğünü vurguladı ve yeşil vatanın her karışının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri öğrenciler ve çocuklarla birlikte fidanlar dikti, can suyu verildi. Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.

Diyarbakır’da 21 bin fidan toprakla buluştu