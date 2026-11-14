Diyarbakır'da aniden tutuşan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Olay yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yangın çıktı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında ölüm veya yaralanma yaşanmazken, araç çıkan alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapıyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.