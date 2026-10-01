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Diyarbakır'da arazi tartışması silahlı çatışmaya döndü: 6 kişi yaralandı

Çınar ilçesi Özer köyünde arazi anlaşmazlığıyla başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 6 kişi yaralandı, 3'ü olayı yatıştırmak için bölgede bulunuyordu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da arazi tartışması silahlı çatışmaya döndü: 6 kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Özer köyünde, iki aile arasında devam eden arazi anlaşmazlığı bugün silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede alevlenerek grup halinde çatışmaya evrildi.

Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılardan 3'ünün kavgayı yatıştırmak amacıyla bölgede bulunduğu ve bu sırada yaralandığı öğrenildi. Çatışmanın nasıl başladığı ve taraflar arasındaki önceki husumetler hakkında detaylı bilgi toplanıyor.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, jandarma ve emniyet birimleri çatışmaya karışan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya başlandı.

soruşturmanın seyri:

Yetkililer, olayla ilgili delil toplama ve tarafların ifadelerini kaydetme çalışmalarını sürdürüyor. Arazi meselesinin hukuki boyutu ile ilgili olarak da dosya kapsamında inceleme yapılacağı bildirildi. Olayla bağlantılı şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların can güvenliği ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerden bilgilendirici açıklamalar bekleniyor. Soruşturma tamamlandıkça resmi makamlar tarafından kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ARAZİ MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 6...

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ARAZİ MESELESİ NEDENİ İLE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN 3’ÜNÜN OLAYI YATIŞTIRMAK İÇİN ALANDA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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