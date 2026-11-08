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Diyarbakır'da bel ameliyatlarında küçük kesili perkütan vidalama dönemi

Gazi Yaşargil Hastanesi'nde başlayan perkütan vidalama yöntemiyle bel kayması ve kırıklarında küçük kesilerle daha hızlı taburculuk hedefleniyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:21

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyarbakır'da bel ameliyatlarında küçük kesili perkütan vidalama dönemi

Perkütan vidalama nedir:

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan perkütan vidalama, bel kayması ve bel kırıklarında kaslara daha az zarar veren kapalı bir cerrahi yaklaşım olarak tanımlanıyor. Klasik açık cerrahide sırtın orta hattından geniş bir kesi yapılarak kaslar sağa sola sıyrılırken, bu yöntemde sırtın kenarlarından yaklaşık bir santimetrelik kesiler ile vidalar yerleştiriliyor.

Beyin ve sinir Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Barış Altun, yöntemin temel avantajlarını şu sözlerle özetliyor: "Bu operasyon, perkütan vidalama dediğimiz, küçük kesilerle sırttan girip vidaları yerleştirdiğimiz kapalı bir yöntem. Önceki klasik yöntemde hem kas hasarı fazlaydı hem de ameliyat süresi uzuyordu. Yeni yöntemle hastanın ameliyat süresi kısalıyor, kas hasarı azalıyor ve enfeksiyon riski düşüyor."

Hastanede uygulama ve hasta iyileşmesi:

Altun, eski yöntemde iyileşme süresinin "en az bir hafta, on gündü" şeklinde seyrettiğini, yeni yöntemle ise hastaların aynı gün veya ertesi sabah taburcu edilebildiğini vurguluyor. Bu sayede hastaların daha hızlı ayağa kalkması ve günlük yaşamlarına, iş veya ev hayatına dönmeleri hedefleniyor.

Perkütan vidalama, daha küçük vidalarla ve kasları sıyırmadan yapılan yerleştirme ile operasyon sonrası ağrı ve yatış süresini azaltıyor. Dr. Altun, işlemin ilde yeni uygulanmaya başladığını ve bu hizmetin yaygınlaştırılmasıyla modern cerrahi yöntemlerin kentte kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Diyarbakır'daki ilk vakalar ve hasta deneyimi:

İlde uygulamaya geçen yöntemin ilk vakalarından biri, 62 yaşındaki Kudret Yılmaz oldu. Yılmaz, "Ceviz ağacına çıktım tüm cevizlerimi topladım aşağı ineyim derken kaydım düştüm. Sonrasında Barış hocama geldik. Çok şükür iyiyim şimdi. Günden güne daha iyi oluyorum. Hiç yaram yok, hiç kesik yapılmadı. Çok az bir şey sanki küçük bir delik gibi yara var" diyerek ameliyatın etkilerini anlattı.

Hastanenin devreye girmesiyle birlikte çevre illere yapılan sevklerin azaltılması ve hastaların yakınlarının yanında, kendi şehirlerinde tedavi olabilmesi de sağlanmış oluyor. Dr. Altun, yöntemin gelişeceğini ve ekip olarak farklı modern teknikleri de hastaneye kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Sonuç olarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan perkütan vidalama ile bel kayması ve kırıklarında daha küçük kesiler, daha kısa yatış süreleri ve hızlı taburculuk hedefleniyor; ilde bu modern cerrahi uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

KUDRET YILMAZ (ORTADA) VE DR. BARIŞ ALTUN (SAĞDA)

KUDRET YILMAZ (ORTADA) VE DR. BARIŞ ALTUN (SAĞDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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