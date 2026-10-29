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Diyarbakır'da çocuklar bağbozumu ve bulamaçla kültürü öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Zarokistan programı kapsamında yapılan bağbozumu ve bulamaç etkinliğinde çocuklar cevizli sucuk ve pestil yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da çocuklar bağbozumu ve bulamaçla kültürü öğreniyor

Diyarbakır'da bağbozumu ve bulamaç etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla Zarokistanlardan yararlanan çocuklara yönelik bir bağbozumu ve bulamaç etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Bağcılar Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin bahçesinde gerçekleşti ve çocuklar velileri ile eğitmenlerinin eşliğinde geleneksel üretim kültürünü uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu.

etkinlikte neler yapıldı:

Program süresince çocuklar, aileleri ve eğitmenleriyle birlikte yöresel ürünlerin hazırlanmasına katıldı. Etkinlik kapsamında cevizli sucuk ve pestil yapımı deneyimlendi; çocuklar hamurun hazırlanmasından, malzemelerin bir araya gelmesine kadar birçok aşamada aktif rol aldı. Uygulamalı çalışmalar sırasında hem üretim adımları gösterildi hem de çocuklara geleneksel üretim teknikleri anlatıldı.

Bağbozumu geleneğinin canlandırıldığı etkinlikte doğayla temas ön plandaydı. Katılımcılar, tarımsal ürünlerin kaynağını görme ve üretim sürecine dokunma olanağı bularak organik tarımın ve yerel gıdanın önemini yakından gözlemledi.

amaç ve kazanımlar:

Etkinlik, çocukların kültürel mirası uygulamalı olarak öğrenmesini ve yöresel üretim kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladı. Aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve iş birliği gibi sosyal değerlerin pekiştirilmesine katkı sağlandı; çocuklar ortak bir üretim sürecinde hem öğrenip hem eğlendi.

Veli ve eğitmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, geleneksel lezzetlerin hazırlanmasının ortak bir deneyime dönüşmesini sağladı. Çocuklar, elleriyle ürün üreterek hem üretim kültürünü hem de yardımlaşmanın önemini deneyimledi. Etkinlik, doğayla bağ kurma, birlikte üretme ve bölgenin kültürel değerlerini tanıma hedeflerini bir arada sundu ve renkli görüntülere sahne oldu.

DİYARBAKIR&#039;DA ÇOCUKLARLA BAĞBOZUMU ETKİNLİĞİ YAPILDI.

DİYARBAKIR'DA ÇOCUKLARLA BAĞBOZUMU ETKİNLİĞİ YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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