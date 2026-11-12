Diyarbakır'da çölyak hastalarına ikinci etap kolileri dağıtılmaya başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2026 yılı için planladığı 7 bin kolilik desteğin ikinci aşamasında 3 bin 500 kolinin dağıtımına başladı. Hazırlanan koliler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

dağıtım süreci:

Gıda kolileri, önceden tespit edilen çölyak hastalarına dağıtılıyor; dağıtımın Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor. Yerel belediyelerle yürütülen çalışma, glütensiz ürünlere erişimde yaşanan ekonomik ve sosyal zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

hedef ve katılımcı görüşleri:

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Aslan, engelli, yaşlı ve nadir ya da kronik hastalığı bulunan yurttaşların toplumsal yaşama katılımını desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Aslan, glütensiz ürünlerin yüksek fiyatlarının özellikle dar gelirli aileleri zorladığını ifade ederek destekleri anlattı ve şunları söyledi: "2026 yılının sonuna kadar 7 bin koli dağıtmayı hedefliyoruz. 2025 yılında başladığımız bu hizmet kapsamında, 2026 yılı sonu itibarıyla toplam 9 bin 800 adet gıda kolisi desteği sunmuş olacağız. Bu desteklerimizi önümüzdeki yıllarda artırarak sürdüreceğiz. Çünkü biz bu meseleyi bir halk sağlığı sorunu olarak görüyoruz"

Adil Ataykaya, çocuklarının, eşinin ve annesinin çölyak hastası olduğunu belirterek belediyenin sağladığı desteğin ailenin ihtiyaçlarına önemli katkı sunduğunu ifade etti: "Belediyemiz de öteden beri bize bu desteği sunuyor. Bu destek ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamasa da bir aile için önemli bir katkı. Bu yardımlar için teşekkür ediyorum"

Zeynep Ece Yaran, lise birinci sınıfta çölyak tanısı aldığını ve glütensiz ürünlere erişimde zorluk yaşadıklarını anlattı: "Marketlerde glütensiz ürün bulmak konusunda sıkıntı çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu desteğin bizlere ulaşması çok iyi. Bize çok faydası oluyor"

Belediye yetkilileri, bu desteği önümüzdeki yıllarda artırmayı ve çölyak ile PKU hastalarının gıda erişimini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇÖLYAK HASTALARININ GLÜTENSİZ GIDAYA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 2026 YILI İÇİN PLANLADIĞI 7 BİN KOLİLİK DESTEĞİN İKİNCİ AŞAMASINDA 3 BİN 500 KOLİNİN DAĞITIMINA BAŞLADI.