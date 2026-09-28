Diyarbakır’da dokuz günlük edebiyat şöleni: 125 yayınevi ve yüzlerce yazar fuarda

Diyarbakır 10. kitap fuarına yoğun katılımla ev sahipliği yapıyor

26 Eylül'de açılan ve 4 Ekim Pazar günü sona erecek olan 10. Kitap Fuarı, Yenişehir ilçesindeki Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri ağırlıyor. Fuar, 125 yayınevi ile okurlara kapılarını açarken, on binlerce kitabın sergilendiği alanlara vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

fuarda neler var:

Fuar süresince ziyaretçiler; şiir dinletileri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri başta olmak üzere toplam 76 kültür etkinliği'ne katılma imkânı bulacak. Organizasyon, imza günleri ve panellerle zengin bir program sunuyor; fuarda yer alacak 400'e yakın yazar okurlarıyla buluşacak. Günlük ziyaret saatleri sabah 10.00 ile akşam 19.00 arasında gerçekleşiyor.

ziyaretçi ilgisi ve organizatörün değerlendirmesi:

TÜYAP Kitap Fuarı Pazarlama Müdürü Gözde Baştımar, fuarın açıldığı günden bu yana gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Baştımar, '125 yayıneviyle birlikte buradayız. 4 Ekim Pazar akşamına kadar fuarımız devam edecek. Her gün sabah 10.00, akşam 19.00 saatleri arasında fuarımız kitapseverleri ağırlayacak,' diyerek programın kapsamına ve yoğun katılıma dikkat çekti.

Baştımar ayrıca Diyarbakır'daki okuyucu profilini vurguladı: 'Diyarbakır her zaman çok okuyan, kitaba çok ilgi gösteren, yediden yetmişe çok ciddi bir okur kitlesine sahip bir şehir. Yayıncılar buradan hep çok mutlu ayrılır. Dolayısıyla biz de hep çok mutlu ayrılıyoruz.' Bu değerlendirme fuarın bölge kültür hayatındaki yerini ve yayınevlerinin etkinliğe bakışını özetliyor.

Fuar, dokuz gün boyunca hem yerel hem de farklı bölgelerden gelen ziyaretçilere açık olacak; öğrenci ve aile katılımındaki artış ile hafta sonları özellikle yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Organizasyon yetkilileri, programın zenginliği ve yazar-oku okuyucu buluşmalarının fuarı daha da canlı kıldığına dikkat çekiyor.

Kitaplarla dolu bir atmosfer, panel ve atölye seçenekleri arayanlar için fuar boyunca çeşitli seçenekler bulunuyor. Okuyucular ve yayınevleri, 10. yıl coşkusunu paylaşmak üzere Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne davet ediliyor.

Diyarbakır’da 10. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi