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Diyarbakır'da okul servisleri sıkı denetim altında

Zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim yılının başlamasıyla Diyarbakır genelindeki okul servislerini denetleyip eksik ve mevzuata aykırı araçlara işlem yaptı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da okul servisleri sıkı denetim altında

Denetim programının kapsamı ve hedefi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde faaliyet gösteren okul servislerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Çalışmanın temel hedefi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda okullarına ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı.

Denetimler kent genelindeki tüm servisleri kapsayacak şekilde planlandı ve uygulama dört ekip ile toplam 18 personel tarafından yürütülüyor. Ekipler, araçların teknik, fiziki ve idari şartlara uygunluğunu ayrıntılı şekilde inceledi.

Denetimde öncelikli kontrol noktaları:

Kontroller sırasında servis araçlarında; "dur" levhası, "okul taşıtı" yazısı, emniyet kemerleri, iç aksam ve lastikler başta olmak üzere birçok unsur kontrol edildi. Ayrıca araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu da titizlikle değerlendirildi.

Denetimlerde ayrıca S plaka incelemeleri yapılarak, araçların gerekli izin ve ruhsatlara sahip olup olmadığı tespit edildi. Personel servisi olarak kullanılan araçların plaka uygunluğu da kontrol edilen unsurlar arasında yer aldı.

tespit edilen ihlaller ve uygulanan işlemler:

Ekiplerin saha çalışmasında bazı servis araçlarında mevzuata aykırı fazla koltuk bulundurulduğu belirlendi. Bunun yanı sıra kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyan, ayakta öğrenci taşınmasına izin veren ve ruhsatını yenilemeyen araçlar tespit edildi.

Tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar hakkında ekiplerce tutanak tutuldu ve söz konusu araçlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye yetkilileri, denetimlerin süreceğini ve ihlallerin tekrarı halinde cezai yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin sadece ceza uygulamak amacı taşımadığını, önceliğin öğrenci güvenliği olduğunu vurgulayarak velileri ve hizmet sunanları kurallara uymaya çağırdı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KENT...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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