Diyarbakır'da sağanak alt geçitleri tıkadı, ulaşım aksadı

diyarbakır'da yağışın etkileri:

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonucunda düşük kotta kalan alt geçitlerde su birikintileri oluştu ve birçok noktada ulaşım aksadı.

park orman altgeçidi ve müdahale:

Park Orman Altgeçidi, yağmur birikintisi nedeniyle tıkandı ve itfaiye ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki müdahale sırasında geri geri gelmekte zorlanan bir araç, itfaiye aracıyla halatla çekilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

urfa bulvarı'nda trafik yoğunluğu:

Urfa Bulvarı'nda ise sağanakla birlikte kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Kent içi ulaşımda aksamalar ve gecikmeler gözlendi; sürücüler ve yolcular için ulaşım süreleri uzadı.

YAĞIŞLA BİRLİKTE HAYAT DURMA NOKTASINA GELİRKEN, PARK ORMAN ALTGEÇİDİ, YAĞMUR BİRİKİNTİSİ NEDENİ İLE TIKANDI. İTFAİYE EKİBİ ALTGEÇİDİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATTI.