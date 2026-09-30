Diyarbakır'da yerinde çözüm ekipleriyle belediyeler arası iletişim güçlendiriliyor

toplantı ve katılımcılar:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen koordinasyon toplantısı Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü halkla ilişkiler müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Oturumlarda sahadan gelen taleplerin hızlı takibi ve çözüm üretme yöntemleri öncelikli gündem maddesi oldu.

saha ekipleri ve koordinasyon:

Toplantıda, ilçelerde oluşturulan koordinasyon ekiplerinin saha çalışmalarıyla halkla ilişkiler birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Karar gereğince yerinde çözüm ekipleri saha çalışmasına başlamadan önce ilgili ilçe belediyelerinin halkla ilişkiler müdürleriyle görüşecek; öneri ve değerlendirmeler alınacak. Bu yaklaşımın amacı tespit edilen sorunların ilgili birimlere daha çabuk aktarılması ve uygulama sürecinin hızlanması olarak açıklandı.

Görüşmelerde yol, ilaçlama ve işgal gibi sık karşılaşılan sektör meselelerinin daire başkanlıkları ile ilçe belediyeleri arasında eşgüdüm içinde ele alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca ilçelerin sahada karşılaştığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri tek tek gündeme getirildi ve uygulamaya dönük adımlar tartışıldı.

başvuruların takibi ve Alo 153:

Toplantının diğer önemli başlığı Alo 153 destek hattına iletilen talep, öneri ve şikâyetlerin takibi oldu. Katılımcılara başvurular hakkında bilgi verildi; ilçe belediyelerini ilgilendiren konular ilgili belediye temsilcilerine aktarıldı. Bu tür başvuruların ilgili kurumlarca izlenmesi ve vatandaşlara daha hızlı geri dönüş sağlanması yönünde yöntemler değerlendirildi.

Üst düzey yetkililer, iletilen konuların ilgili birimler tarafından takip edilmesi ve çözüm süreçlerinin başlatılması amacıyla gerekli resmi yazışmaların yapılacağını bildirdi. Toplantı sonucunda, saha çalışmalarının ilçe belediyeleriyle koordineli yürütülmesi ve iletişim kanallarının hızlandırılması hedefleri netleştirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMLERİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİN DAHA HIZLI ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ KOORDİNASYON TOPLANTISINDA YERİNDE ÇÖZÜM EKİPLERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA KARARI ALDI.