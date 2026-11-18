Diyarbakır’da yoğun sis ulaşımı etkiledi

Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüşün düştüğü noktalarda araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

karayolu önlemleri:

Kara yollarında görevli ekipler, sürücüleri özellikle takip mesafesini koruma ve hızlarını azaltma konusunda uyardı. Yetkililer, sisli havalarda kısa aralıklarla yapılan kontrollerle risklerin azaltılmasına çalışıldığını bildirdi.

hava trafiğinde aksama:

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı; yetkililer yolculara sefer bilgilerini takip etmeleri ve havaalanı duyurularına göre hareket etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ve sürücüler, sisin etkili olduğu saatlerde ilave önlem alırken, ilgili birimler de bölgedeki görüş koşullarını izlemeye devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA ETKİLİ OLAN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ, BAZI UÇAK SEFERLERİNDE GECİKME YAŞANDI.