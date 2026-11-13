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Diyarbakır'da yolda yarış yapan iki sürücünün ehliyeti daimi olarak alındı

Diyarbakır'da yolda yarış yaptığı belirlenen iki sürücüye 2918 sayılı Kanun kapsamında toplam 92 bin lira ceza kesildi, ehliyetleri daimi olarak alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:54

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da yolda yarış yapan iki sürücünün ehliyeti daimi olarak alındı

diyarbakır trafikteki yarışlara karşı uygulanan yaptırımlar:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında yolda yarış yaptığı belirlenen iki araç ve sürücüsü tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu idari işlem uygulanarak hem para cezası kesildi hem de sürücü belgelerine el konuldu.

uygulanan cezalar:

Denetimler kapsamında, şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 70/5 maddesi kapsamında toplam 92 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgeleri daimi olarak geri alınırken, ilgili araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

denetimlerin hedefi ve devamı:

Yetkililer, bu tür yarışların trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti. Açıklamada, güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla ve aralıksız sürdürülmeye devam edeceği ifade edildi.

DİYARBAKIR’DA YARIŞ YAPAN İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 92 BİN LİRA CEZA KESİLİRKEN, EHLİYETLERİNE DE DAİMİ...

DİYARBAKIR’DA YARIŞ YAPAN İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 92 BİN LİRA CEZA KESİLİRKEN, EHLİYETLERİNE DE DAİMİ OLARAK EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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