Diyarbakırlı tıp öğrencisinin kalp durması araştırması TCT 2026'da sözlü sunumla kabul edildi

Uluslararası kabul ve sunum:

Melek Duçem Akgül, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak hazırladığı makaleyle uluslararası bir başarıya imza attı. Akgül'ün birinci yazarı olduğu araştırma, dünyanın girişimsel kardiyoloji alanındaki saygın kongrelerinden biri olan Transkateter Kardiyovasküler Tedaviler Kongresi 2026 (TCT 2026) kapsamında Amerika'da bilim insanlarına sözlü sunum olarak kabul edildi.

Çalışmanın odak noktası:

"Hastane Dışında Gerçekleşen Kalp Durması Sonrasında Erken Nörolojik Prognoz Değerlendirme Sürecinin Planlanmasını Kabul Sırasındaki Skoru Kolaylaştırabilir" başlıklı araştırma, hastane dışında kalp durması yaşayan hastalarda erken nörolojik prognoz değerlendirme sürecinin planlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Çalışma, acil bakımda prognostik karar alma süreçlerine pratik bir araç sunma hedefi taşıyor ve alandaki uluslararası tartışmalara katkıda bulunacak bulgular içeriyor.

Hazırlık süreci ve yazar rolü:

Araştırma, Akgül'ün İngiltere'deki Essex Cardiothoracic Centre'da gerçekleştirdiği kardiyoloji stajı sırasında yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında hazırlandı. Akgül'ün çalışmada birinci yazar olarak yer alması, tıp eğitiminin dördüncü yılında uluslararası bir platformda sözlü sunum yapma hakkı kazanması bakımından önem taşıyor.

Akademik ve kurumsal yansımalar:

Çalışmanın TCT 2026'da kabul edilmesi, genç araştırmacının akademik kariyerinde kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Bu başarı, hem Acıbadem Üniversitesi hem de Türkiye adına uluslararası bilim camiasında temsil anlamı taşıyor ve öğrencilerin araştırma süreçlerine erken dönemde dahil edilmesinin somut bir örneğini sunuyor.

MELEK DUÇEM AKGÜL