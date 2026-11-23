DAGC 47. yılı etkinlikleri ve mesajı:

Erzurum merkezli Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), 24 Kasım 1979'da kurulduğu günden bu yana 47. yılını kutluyor. Cemiyet, Erzurum ve Doğu Anadolu’daki yerel ile yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bir araya getirerek bölge gazeteciliğinin örgütlü sesini temsil etmeyi sürdürüyor.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda cemiyetin üstlendiği görevleri ve mesleki dayanışmayı öne çıkardı. Türkez, DAGC'nin bölgedeki meslek örgütleri ve çatı kuruluşlarla kurduğu ilişkilerin devam ettiğini ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilin meslek örgütlerinin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket ettiğini belirtti.

ulusal çatıyla ilişkiler ve saygınlık:

Türkez, DAGC'nin sadece bölgesel bir aktör olmadığını, aynı zamanda Türkiye genelinde de tanınan bir kuruluş olduğunu vurguladı. Başkanın ifadesiyle, DAGC Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 9 gazeteciler federasyonunu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonundaki görevini saygınlıkla sürdürüyor. Bu bağlamda cemiyetin hem yerel hem de ulusal düzeydeki temsil görevine dikkat çekildi.

geçmişe saygı ve mesleki sorumluluklar:

Türkez, kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkür ederek geçmiş dönem başkanları ve meslek büyüklerini andı. Özellikle ebediyete intikal eden Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ve Feridun Fazıl Özsoy için rahmet ve minnet dile getirildi. Ayrıca bölgede zorlu koşullarda görev yapan gazeteci üyeler ve meslektaşlara sağlık ve esenlik temennileri iletildi.

Mesajında DAGC’nin demokrasi ve ülke birliği vurgusuna yer veren Türkez, basının toplumdaki işlevini hatırlattı: Basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır ve buna özenle riayet edilmelidir. Türkez ayrıca cemiyetin devletinin ve milletinin yanında olduğunu; bölücü örgüt ve şer odaklarına karşı duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.

Kentimize, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir sözleriyle Türkez, mesleki sorunların farkında olduklarını ancak sorumluluk bilincinin öncelikli olduğunu vurguladı ve DAGC ile mensuplarının bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mesajın sonunda Türkez, 24 Kasım’a denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutlayarak, cemiyetin 47. yılının camiaya ve üyelere hayırlı olmasını diledi.

DAGC BAŞKANI AYHAN TÜRKEZ, CEMİYETİN ÜSTLENDİĞİ GÖREVİ SAYGINLIKLA SÜRDÜRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ.