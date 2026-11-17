mevsim başında kar ölçümleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı veriler, ülke genelinde ölçülen kar kalınlıklarını ortaya koydu. Buna göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Palovit Yaylası en yüksek değer olan 42 santimetre ile listenin başında yer aldı. Rize İkizdere'deki Çağrankaya Yaylası 38 santimetre, Erzurum Yakutiye'deki Kırkgöze Dumlu bölgesi ise 31 santimetre olarak kaydedildi.

ergan ve diğer kayak merkezleri karşılaştırması

Erzincan Ergan Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 16 santimetre olarak ölçüldü. Bu değer, Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde bildirilen 12 santimetre'lik ölçümleri geride bırakarak Ergan'ı listede öne çıkardı. Ergan'ı takip eden merkezler arasında Gümüşhane Zigana 15 santimetre ve Rize İkizdere'deki Cimil bölgesi 14 santimetre olarak kayda geçti.

Veriler, bölgesel farklılıkların ve yükseklik, yerel iklim koşulları gibi faktörlerin kar örtüsünü nasıl etkilediğini gösteriyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa mesafeler içinde önemli değişkenlikler gözlemleniyor; yüksek yaylalar ve kuzeye bakan yamaçlar genellikle daha fazla kar tutuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümleri, kış turizmi için erken dönemdeki kar durumu hakkında fikir verirken, kayak merkezleri ve yerel yönetimler için de operasyon planlamasında temel veri sağlamaya devam ediyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLADIĞI KAR KALINLIĞI VERİLERİNE GÖRE, ERZİNCAN ERGAN KAYAK MERKEZİ'NDE KAR KALINLIĞI 16 SANTİMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ