Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Hatay, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak merkezli düzenlenen operasyonlarda jandarma birlikleri ile ilgili daire başkanlıkları ve adli merciler eşgüdüm içinde hareket etti. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü.

Tespit edilen suç türleri ve yöntemler:

İşlemler kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı, suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettiği, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşların dolandırıldığı ve yüksek faiz karşılığında tefecilik faaliyetinde bulunulduğu belirlendi. İfade edilen yöntemler, operasyonda ele geçirilen dijital veriler ve hesap hareketleriyle desteklendi.

Mali bulgular ve hukuki süreç:

MASAK incelemesi sonucu, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 100 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Çalışmalar sonucunda toplam 131 şüpheli yakalandı; bunlardan 51 kişi tutuklandı, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

Bakanlığın açıklaması operasyona katılan birimlere teşekkür ve takdir içerdi; ekiplerin çalışması ve koordinasyonuna vurgu yapıldı. Soruşturmaların ilerleyen aşamalarında elde edilecek delillerle birlikte olayların hukuki boyutunun daha da netleşmesi bekleniyor.

9 ilde düzenlenen tefecilik, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 131 şüpheli yakalandı