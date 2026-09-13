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Domaniç'te erken müdahale orman yangınının bir dönümle sınırlanmasını sağladı

Kozluca köyü Tümçam Mevkii'nde çıkan orman yangını, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; yaklaşık 1 dönüm zarar gördü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Domaniç'te erken müdahale orman yangınının bir dönümle sınırlanmasını sağladı

olay yerine hızlı intikal ve müdahale:

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü Tümçam Mevkii'nde ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi.

Müdahalede, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 adet ilk müdahale aracı, 3 adet arazöz ve 1 adet su ikmal aracı ile itfaiye ekiplerine ait 2 araç görevlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması yangının kontrol altına alınmasında belirleyici oldu.

zarar tespiti ve soğutma çalışmaları:

Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede alevlerin yeniden etkili olmaması için soğutma çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için vatandaşları ormanlık alanlarda dikkatli olmaya ve şüpheli durumları derhal bildirmeye çağırdı. Olayla ilgili gece boyunca nöbet ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KÜTAHYA’DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

KÜTAHYA’DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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