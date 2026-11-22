olay anı ve müdahale:

Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde arkadaşlarıyla döner yemeye gelen bir kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Kısa sürede nefes alamayıp fenalaşan müşteri için iş yerindeki personel ve çevredekiler büyük panik yaşadı. Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşletmeci Suphi Atar durumu fark ederek hemen müdahale etti. Daha önce aldığı eğitim sayesinde hızlı davranan Atar, birkaç kez uyguladığı müdahalenin ardından yabancı cismin çıkarılmasını sağladı ve kişinin düzenli nefes alması temin edildi.

müdahalenin detayları:

Suphi Atar olayı şöyle anlattı: "Arkamdan bir öksürük sesi duydum. Döndüğümde zaten telaşlanmışlardı, iş ciddiye gidiyordu. Heimlich manevrasını biliyordum. Daha önceden bunun eğitimini almıştık. İyi ki de almışız. Üçüncü müdahalede Allah da yardım etti, çok şükür döner parçasını çıkarttık. Arkadaş derin bir nefes aldı ve rahatladı." Güvenlik kamerası görüntüleri, müdahalenin hızını ve sürecini açıkça gösteriyor.

ilk yardımın önemi:

Müdahalenin ardından müşteri işletmecisine sarılarak teşekkür etti; Atar, duygusal anlar yaşandığını belirtti. Olayı değerlendiren Atar, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve çalışanlarının ilk yardım eğitimi almasının gerekliliğini vurguladı: "Net bir şekilde söyleyeyim, ilk yardım hayat kurtarır."

Yaşanan vakada hızlı ve doğru müdahale sayesinde durum büyümeden sonlandırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, benzer acil durumlarda eğitimli personelin müdahalesinin belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve işletmeler için ilk yardım eğitim çağrısını güçlendirdi.

ADANA'DA DÖNER YEDİĞİ SIRADA BOĞAZINA ET PARÇASI KAÇAN KİŞİ, ESNAFIN HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTULDU. O ANLAR, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.