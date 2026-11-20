dört mevsim lastik tercihlerine dikkat

Kış döneminin başlamasıyla birlikte sürücülere güvenli sürüş için kış lastiği uygulamaları hatırlatılıyor. Bazı sürücüler yaz-kış lastik değiştirmemek için dört mevsim lastik tercih etse de lastikçi Filiz Kasapoğlu, bu tercihin kış şartlarında yeterli performansı sağlamayacağını söylüyor.

Kasapoğlu, yıllardır hem yaz hem kış hem de dört mevsim lastiklerini stokladıklarını, ancak dört mevsimin bir kaçış noktası olmadığını müşterilerine anlattıklarını belirtiyor. Bazı müşterilerin ısrarla dört mevsim istediğini ancak özellikle kadın sürücüler ve sürekli hareket halinde olanlar için bu seçeneği önermediklerini ifade ediyor.

neden dört mevsim beklentiyi karşılamıyor:

Uzman, dört mevsim lastiklerin hamur yapısının ve desen özelliklerinin mevsime özel lastiklerin yerini alamadığını anlatıyor. Buna göre yaz lastiğinde silika oranı %4–5, kış lastiğinde ise %90 civarında iken dört mevsimde bu oran %40 seviyesinde kalıyor. Kasapoğlu, bu karışım farkının yağışlı ve aşırı soğuk havalarda yol tutuşu ve fren performansına doğrudan yansıdığını söylüyor.

Özellikle sıcak asfaltta uğultu ve fren sisteminden gelen seslerde artış yaşandığını, elektrikli ve yüksek performanslı araçlarda dört mevsim lastiklerin patinaj ve kalkış performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Müşterilerin yaşadığı olumsuz deneyimler sonucunda dört mevsim lastikten kış lastiğine geçtiklerine dair çok sayıda örnek olduğunu aktarıyor.

performans farkı ve maliyet değerlendirmesi:

Kasapoğlu, eksi 7°C sınırının altındaki koşullarda dört mevsim lastiklerin yol tutuşunu kaybetmeye başladığını, aynı şartlardaki fren mesafesinin kış lastiğine göre yaklaşık %50 daha kötü olabildiğini söylüyor. Bu farkın güvenlik açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.

Maliyet açısından ise iki set mevsimlik lastik almak ile dört mevsimle devam etmek arasındaki farkın 10–20 bin lira civarında olduğunu, bu meblağ için risk alınmaması gerektiğini belirtiyor. Kasapoğlu, 8 adet lastik düşünüldüğünde toplam maliyet farkının bir güvenlik yatırımı olduğunu ifade ediyor.

Son olarak Filiz Kasapoğlu, sürücülerin lastiğe dokunup deseni ve hamur yapısını gördüklerinde kış lastiğinin farkını anlayabileceğini, kimsenin "ben lastikten anlamam" söylemiyle ihmalkâr davranmaması gerektiğini söylüyor. Deneyimle ortaya çıkan memnuniyetsizliklerin, doğru lastik seçiminin önemini net şekilde gösterdiği belirtiliyor.

Özetle, dört mevsim lastikler bazı koşullarda pratik görünseler de, kışın özellikle yağışlı ve -7°C civarı ve altındaki sıcaklıklarda kış lastiğinin sağladığı yol tutuşu ve frenleme performansını verememektedir; uzmanlar güvenlik nedeni ile mevsime uygun iki set lastik kullanımını öneriyor.

LASTİKÇİ FİLİZ KASAPOĞLU, DÖRT MEVSİM LASTİKLERİN TAM GÜVENLİK SAĞLAMADIĞI UYARISINDA BULUNDU.