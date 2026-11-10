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Dörtyol sahil yolunda seyreden otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörttaş Sahil Yolu'nda seyreden otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz durumda.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtyol sahil yolunda seyreden otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi

Dörtyol'da otomobil alev aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörttaş Sahil Yolu üzerinde seyir halindeyken bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracından inip itfaiyeye haber verdi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

hasar ve can kaybı:

Yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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