Dörtyol sahil yolunda seyreden otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi

Dörtyol'da otomobil alev aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Dörttaş Sahil Yolu üzerinde seyir halindeyken bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracından inip itfaiyeye haber verdi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesi:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

hasar ve can kaybı:

Yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi