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Dostluktan stratejik ortaklığa: Türkiye ile Macaristan ilişkilerinde yeni vurgu

Yusuf Tekin, resepsiyonda Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin eğitim, kültür ve ticarette derinleştiğini, 10 milyar dolarlık ticaret hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:36

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dostluktan stratejik ortaklığa: Türkiye ile Macaristan ilişkilerinde yeni vurgu

Türkiye-Macaristan ilişkilerine genel bakış:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Macaristan Milli Günü resepsiyonunda iki ülke arasındaki tarihî ve kurumsal bağları değerlendirdi. Tekin, ilişkilerin kökeninin asırlara dayandığını belirterek, 1923 yılında imzalanan dostluk anlaşmasından günümüze uzanan sürecin 2023 itibarıyla geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini söyledi.

Bakan Tekin, bu çerçevede karşılıklı güven ve iş birliğinin daha da ilerletilmesinin ortak irade olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile Macaristan arasındaki yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin ve diğer ikili mekanizmaların ilişkilerin farklı alanlarda derinleşmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Ekonomi ve ticarette hedefler:

Ekonomik ilişkilerin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Tekin, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 5,16 milyar dolar seviyesine ulaştığını, ortak çabayla bu rakamın 10 milyar dolar hedefine taşınmasının amaçlandığını aktardı. Enerji, teknoloji, sanayi, savunma sanayi ve ulaştırma gibi alanlarda artan iş birliğine işaret eden Tekin, Macaristan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği desteği de takdirle karşıladıklarını söyledi.

Eğitim, burslar ve kültürel etkileşim:

Bakan Tekin, eğitimin iki ülke arasındaki dostluğun kuşaklara aktarılmasında merkezi bir rol oynadığını vurguladı. Bu kapsamda Stipendium Hungaricum Burs Programının önemine değinerek programın karşılıklı olarak yılda yaklaşık 200 öğrenciye burs imkanı sağladığını hatırlattı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere müfredat geliştirme, öğretmen eğitimi ve yenilikçi öğretim yöntemleri alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kültürel temasların da ilişkilerdeki önemini vurgulayan Tekin, 2024 yılının Türk-Macar kültür yılı ve 2025 yılının Türk-Macar ortak bilim ve inovasyon yılı olarak kutlanmasının iki ülke arasındaki etkileşimin sanat ve bilim alanlarına yayıldığının somut göstergesi olduğunu söyledi. Turizm bağlamında ise geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden yaklaşık 267 bin Macar turistten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

1956 anısı ve tarihi dayanışma:

Macaristan Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gabor Baar konuşmasında 1956 Macar halk ayaklanmasının sadece Macaristan için değil, dünya çapında yankı bulduğunu aktardı. Baar, 23 Ekim 1956’da Budapeşte sokaklarında başlayan eylemlerin özgürlük, ifade ve kendi kaderini tayin hakkı taleplerine dayandığını hatırlattı.

Baar, Türkiye’nin 1956 sonrası dönemde yaklaşık 500 Macar yurttaşı kabul ettiğine ve o dönemde sergilenen dayanışmanın önemine dikkat çekti. O günlerin ruhunun bugün de anılmasının ve o dönemde yanlarında duran kurum ve kişilerin hatırlanmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Resepsiyonda yapılan konuşmalar, iki ülke arasındaki dostluğun tarihî boyutunu ve güncel iş birliği gündemini bir arada gözler önüne serdi; eğitim, kültür, turizm ve ticaret ekseninde ilişkilerin daha da gelişmesi hedefleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MACARİSTAN MİLLİ GÜNÜ SEBEBİYLE DÜZENLENEN RESEPSİYONA...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MACARİSTAN MİLLİ GÜNÜ SEBEBİYLE DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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