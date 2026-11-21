DPÜ'de aile eğitimleriyle bilinç oluşturuldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) çatısı altındaki Altıntaş ve Dumlupınar Meslek Yüksekokullarında akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik aile eğitimi programları düzenlendi. Etkinlikler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerin organizasyonu ve uygulayıcıları:

Protokol kapsamında programlar, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri tarafından yürütüldü. Eğitimler, hem meslek yüksekokulu personelinin hizmetleri daha iyi tanıması hem de öğrencilerin aile yaşamına hazırlık süreçlerine katkı sağlamak üzere planlandı.

Oturum başlıkları ve konuşmacılar:

Akademik ve idari personele yönelik oturumlarda Sosyolog Lütfiye Özkul, "Bakanlık Hizmetlerinin Tanıtılması" başlıklı sunumla katılımcılara hizmet alanları ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Başöğretmen Berra Yiğit ise "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları" konusundaki sunumuyla iletişim becerileri ve aile içi etkileşimin geliştirilmesine dair öneriler paylaştı.

Öğrencilere yönelik oturumlarda Sosyolog Tuğba Tekin "Kendini Bilmek" başlığı altında öz farkındalık ve kişisel gelişim konularını ele aldı. Diğer oturumda Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli "Evlilik Öncesi Eğitim Programı: Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim?" başlıklı sunumuyla evlilik sürecine hazırlık ve eş seçimi kriterleri üzerine yönlendirici bilgiler sundu.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Düzenlenen eğitimlerin amacı, üniversite personeli ve öğrencilerin aile, iletişim ve evlilik konularında bilinç düzeyini yükseltmek olarak açıklandı. Programlarla katılımcıların hem kurum hizmetlerini daha iyi tanıması hem de aile içi ilişkilerde sağlıklı iletişim kurabilmeleri hedeflendi. Üniversite çevresinde benzer çalışmaların devam etmesi planlanıyor.

KÜTAHYA’DA DPÜ PERSONEL VE ÖĞRENCİLERİNE AİLE EĞİTİMİ VERİLDİ