olayın seyri

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Millet Bulvarında gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi sırasında bir sürücü uygulamayı fark etti. Sürücü, otomobilini ara sokağa park ederek yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı; ancak bu hareket havadan denetim yapan dron tarafından saniye saniye kayda alındı.

kontrol ve tespit:

Görüntüler üzerine yapılan incelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan durdurma ve kimlik kontrolünde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

denetimlerin devamı ve etkisi:

Yetkililer, dron destekli uygulamaların klasik kaçış yöntemlerini etkisiz hâle getirdiğini belirtiyor. Kırıkkale'deki uygulama da gösterdi ki, aracını ara sokaklara çekip yaya olarak uzaklaşmak havadan yapılan tespiti önlemiyor; polis ekiplerinin trafik güvenliğine yönelik dron destekli denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDİNCE OTOMOBİLİNİ ARA SOKAĞA PARK EDEREK YAYA OLARAK UZAKLAŞAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, DRONA YAKALANDI