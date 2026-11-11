DTSO disiplin kurulu yeni dönem görev paylaşımını açıkladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda disiplin kurulu ilk kez toplandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 2026–2030 dönemi için oluşturulan Disiplin Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım de katılarak kurul çalışmalarına destek verdiler.

toplantıda yapılanlar:

Kurulun açılışında üyelere yönelik bir oryantasyon bilgilendirmesi yapıldı. Oryantasyon kapsamında kurulun yetki ve sorumlulukları, işlem süreçleri ile disiplin ilkelerine dair bilgi paylaşıldı. Katılımcılar, kurumsal disiplin mekanizmasının şeffaf ve etkili işlemesinin önemine vurgu yaptı.

kurul üyeleri ve görev dağılımı:

2026–2030 dönemi Disiplin Kurulu başkanlığına Ali Süler, başkan yardımcılığına Arif Usta seçildi. Kurul üyeleri olarak Servet Güler, Nurullah Veli, Ahmet Özdemir ve Emre Durmazoğlu görevlendirildi. Toplantı sonunda İshak Şengüloğlu ve Ümit Yıldırım, kurul üyelerine yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Kurulun önümüzdeki dönemdeki çalışmaları, DTSO iç düzeninin korunması ve üyeler arasındaki ihtilafların çözümünde önemli bir rol üstlenecek şekilde planlanıyor.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) 2026-2030 DÖNEMİNİN İLK DİSİPLİN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.