Dünya iyilik günü'nde müftülükten hastalara ve çocuklara moral ziyareti

ziyaretin kapsamı:

Bayburt İl Müftülüğü personeli, Dünya İyilik Günü kapsamında kentteki hastanede tedavi gören hastalar ile yaşlı ve yetim çocukları ziyaret etti.

Ziyarete müftü yardımcıları Yener Kalender, İlim Tatlı, Vaiz Hacer Dursun ile hastane manevi danışmanları Yusuf Albayrak ve Hatice Ozan katıldı. Ekip, kurumun toplumla ilişkiler yaklaşımı doğrultusunda hastane birimlerinde vakit geçirerek destek sağladı.

sohbet ve moral verme:

Din görevlileri, hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti; yaşlı ve yetim çocuklarla yakın temas kurup duygusal destek sundu. Görüşmelerde empati ve moralin önemi ön plana çıktı.

hediye takdimi ve etkisi:

Ekibin ziyaretinde çeşitli hediyeler de takdim edildi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin hem hasta hem de çocukların ruhsal iyilik hâline olumlu katkı sağladığını belirtti.

DÜNYA İYİLİK GÜNÜ’NDE HASTALAR VE ÇOCUKLARA MORAL ZİYARETİ