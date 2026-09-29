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Dünyaya değil ahirete yatırım yaptı: dedesinin arazisini mezarlığa dönüştürecek

Otobüs şoförü Yılmaz Bacaksız, dedesinden kalan tapuda 'metruk mezarlık' görünen araziyi üzerime alıp kendisi ve yakınları için mezar yeri düzenleyeceğini söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dünyaya değil ahirete yatırım yaptı: dedesinin arazisini mezarlığa dönüştürecek

Dünyaya değil ahirete yatırım yaptı

Yılmaz Bacaksız, Kırşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapıyor. Yakın çevresinde zaman zaman kendisine yöneltilen "hiçbir şeyin yok, yatırımın yok" şeklindeki şakaların ardından dikkat çekici bir karar aldı.

kararı ve uygulama planı:

Bacaksız, dedesinden kalan ve tapuda metruk mezarlık olarak görünen araziyi üzerime aldıktan sonra, mezarlık olarak kullanılabilecek bölümünü düzenleyip çevireceğini, kendisi ve yakınları için mezar yeri hazırlamayı planladığını açıkladı. "Herkes bu dünyayı düşünürken ben ahireti düşündüm. Yatırımımı diğer taraf için yaptım" diye konuştu.

geçmiş yatırımlar ve teknoloji düşüncesi:

Bacaksız, daha önce yaptığı bazı yatırımların beklentisini karşılamadığını belirtti: "Borsaya yatırdım, kötü bir yatırım oldu. Kripto para aldım, düştü." Bu deneyimler sonrası bu kez daha kalıcı bir yatırıma yönelme kararını verdiğini söyledi.

Mezar yerinin düzenlenmesine ilişkin tüm ayrıntıları henüz netleştirmediğini belirten Bacaksız, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başlayacağını ifade etti. Kalan kısımda eşe dosta yer ayırmayı düşündüğünü ve mezarlık alanında telefon uygulamaları üzerinden dua okunmasına imkan veren teknolojik sistemleri araştırdığını ekledi.

aile tepkisi ve sonraki adımlar:

Kararını ailesiyle paylaştığını anlatan Bacaksız, babasının başlangıçta konudan haberdar olmadığını, annesinin ise bu fikre gülerek karşılık verdiğini söyledi: "Babamın haberi yoktu. Annem de gülüyor. Herhalde annem ölmeyeceğimizi düşünüyor." Arazi kullanımına ilişkin işlemler netleştirildikten sonra mezar yerinin düzenlenmesi için çalışmalara başlayacağını belirtti.

KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDE OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLARAK GÖREV YAPAN YILMAZ BACAKSIZ, ARKADAŞ VE AİLE...

KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDE OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLARAK GÖREV YAPAN YILMAZ BACAKSIZ, ARKADAŞ VE AİLE ORTAMLARINDA KENDİSİNE "HİÇBİR ŞEYİN SAHİBİ OLAMAZSIN, YATIRIMIN YOK" DİYEREK TAKILANLARA KARŞI DİKKAT ÇEKEN BİR KARAR ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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