Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya taşıdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde merhum Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol hazırlık turnuvasında ilk gün geride kaldı. Günün iki karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İstanbul Gençlik Spor Kulübü rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

turnuva katılımcıları ve sonuçlar:

Gebze Belediyesi tarafından, Arslan’ın vefatının yıl dönümünde hatırasını yaşatmak ve vefa duygusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyona SMS Grup Efeler Ligi ekipleri katılıyor. Turnuvada Gebze Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İstanbul Gençlik Spor Kulübü ve Sungurlu Belediyespor mücadele ediyor.

Turnuvanın açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor karşılaştı; İstanbul temsilcisi maçı 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Günün ikinci karşılaşmasında ise İstanbul Gençlik Spor Kulübü, Gebze Belediyesi Spor Kulübü'nü yine 3-0 ile geçti.

anma töreni ve başkanın sözleri:

Karşılaşmalar öncesinde takımlar ve teknik heyetler saha kenarında bir araya gelerek merhum Dursun Ali Arslan’ı andı. Anma programında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından Arslan’ın eşi ve oğluna çiçek ile forma takdim edildi.

Törende konuşan Başkan Büyükgöz, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve vefa duygularını yaşatmak amacıyla düzenlendiğini vurgu yaptı. Büyükgöz, Arslan ile yaklaşık 50 yıllık dostluklarının bulunduğunu belirterek, "Verimli bir çalışma dönemi içerisindeyken takdiri ilahi kendisi aramızdan ayrıldı. Onun hatırasını yaşatmak ve ne anlama geldiğini göstermek için hazırlık maçlarımızı onun adına bir turnuva şeklinde yaparak ona olan vefa, hatırlama ve dostluğumuzu ortaya koymuş olacağız" dedi.

Başkan Büyükgöz, yeni sezon öncesinde turnuvaya katılan takımlara başarı diledi ve Gebze’de spor ile dostluğun buluştuğu anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını vurguladı.

Turnuva üç gün sürecek ve tüm karşılaşmalar Gebze Kapalı Spor Salonunda oynanacak. Takımlar, yeni sezon öncesinde kadrolarının son durumunu ve hazırlık seviyelerini test etme fırsatı bulacak; voleybolseverler karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek.

KOCAELİ’DE MERHUM DURSUN ALİ ARSLAN ANISINA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASINDA İLK GÜN İKİ KARŞILAŞMAYLA GERİDE KALDI. MÜCADELELERDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ İLE İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ, RAKİPLERİNİ 3-0 MAĞLUP ETTİ.