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Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Belka, Beltur ve Belka Gündüz Bakımevi'nden 31 personele teorik ve uygulamalı yangın eğitimi verip katılım belgesi sundu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

Düzce Belediyesi'nden kapsamlı eğitim:

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı bilinç ve hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor. Bu program kapsamında, Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinin çalışanlarına yönelik bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitime Belka ve Beltur ofis çalışanları ile Belka Gündüz Bakımevi personellerinden oluşan 31 kişi katıldı.

Eğitim iki bölüm halinde planlandı. İlk bölüm teorik anlatımlara ayrıldı; burada yangınların oluşum nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca önleyici tedbirler ve acil durum iletişimi gibi konuların önemi vurgulandı.

Uygulamalı tatbikatın ayrıntıları:

Eğitimin ikinci bölümünde uygulamalı gösterim ve tatbikat yapıldı. Küçük çaplı kontrollü bir yangın unsuruyla katılımcılara yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi; katılımcıların bizzat müdahale etmesi sağlandı. Tatbikat esnasında güvenli müdahale, söndürme teknikleri ve ekip koordinasyonuna dikkat çekildi.

Eğitim sonunda katılımcıların uygulama performansı değerlendirildi ve tüm katılımcılara Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından katılım belgeleri verildi. Belediyenin hedefi, 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinde yangın güvenliği bilincini yaygınlaştırmak ve olası olaylara karşı hazırlıklı bir topluluk oluşturmaktır.

DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, YANGINLARA KARŞI BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI OLUNMASI AMACIYLA...

DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, YANGINLARA KARŞI BİLİNÇLİ VE HAZIRLIKLI OLUNMASI AMACIYLA EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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