düzce'de geniş çaplı huzur uygulaması

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve çevresinde kamu düzenini sağlamak, suç unsurlarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona çok sayıda birim katıldı; Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Asayiş, Yunus timleri, Trafik ve İHA Şube Müdürlüğü ekipleri sahada görev aldı.

uygulamanın kapsamı:

Çok yönlü denetimler kapsamında toplam 2 bin 500 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Eş zamanlı yürütülen trafik kontrollerinde ise 500 araç sürücüsü trafik yönünden denetlendi. Kontroller sırasında şüphe uyandıran durumlar ve eksiklikler titizlikle tespit edildi.

yapılan işlemler ve hedefler:

Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler ve kural ihlalleri nedeniyle sürücülere ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı; bu kapsamda özellikle Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri esas alındı. Uygulamanın temel hedefi, vatandaşların günlük hayatındaki huzurun korunması ve trafiğe bağlı risklerin azaltılması olarak açıklandı.

Operasyona katılan farklı birimler, alan taraması, kimlik kontrolü ve trafik denetimini eş zamanlı yürüttü. Bu koordinasyon, asayişin sağlanması ve suç eğilimlerinin erken aşamada engellenmesi açısından önem taşıyor. Emniyet yetkilileri benzer denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Düzce’de geniş çaplı huzur uygulaması: 2 bin 500 kişi kontrol edildi