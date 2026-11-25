Düzce TSO meclisi Ankara'da TOBB Başkanı ile bir araya geldi

2026-2030 dönemi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da bir araya gelerek kentin ekonomik ve sanayi gündemini masaya yatırdı. Toplantı, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım de programa katıldı.

Düzce'nin üretim ve ihracat kapasitesi değerlendirildi:

Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen görüşmede, Düzce'nin artan üretim kapasitesi, nitelikli üretim hedefleri ve ihracat potansiyeli ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda, kentteki sanayi kuruluşlarının istihdama katkısı ve üretim süreçlerinde kaliteyi artırmaya yönelik beklentiler üzerinde duruldu. Şengüloğlu, Hisarcıklıoğlu'nun Düzce'ye gösterdiği yakın ilgiden duyulan memnuniyeti vurgulayarak, iş insanlarının taleplerinin ilgili mecralara taşınmasında sağlanan destek için teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu'nun değerlendirmeleri ve mesajı:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce TSO'yu yakından takip ettiklerini belirterek, kentte yakalanan uyum ve dinamizmin bölgesel gelişime olumlu katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Düzce TSO'nun kentin gelişiminde üstlendiği rollerin önemine dikkat çekti ve Meclis üyeleriyle yapılan görüşmeden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toplantı kapsamında Düzce'nin öncelikli sektörleri, ihracatın artırılması için gerekli altyapı ve nitelikli iş gücü konuları konuşuldu. Meclis üyeleri, sahadaki gözlemlerini ve sanayicilerin beklentilerini aktararak çözüm önerileri ve öncelikli ihtiyaçların tespitine katkı sağladı.

Program, karşılıklı değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Toplantı, Düzce ile TOBB arasında devam eden iletişimin ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasına zemin hazırladı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN 2026-2030 DÖNEMİ MECLİS ÜYELERİ, TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE ANKARA’DA BİR ARAYA GELEREK DÜZCE’NİN ÜRETİM, İHRACAT, İSTİHDAM VE İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.