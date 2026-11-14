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Düzce zabıtası çocuklarla yapılan dilenciliğe geçit vermiyor

Düzce zabıta ekipleri kent merkezinde çocukları kullanan dilencilere, aynı yerde ikinci kez yakalandıklarında Kabahatler Kanunu uyarınca idari ceza uyguladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:56

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce zabıtası çocuklarla yapılan dilenciliğe geçit vermiyor

Düzce zabıtası denetimleri sıklaştırdı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların manevi duygularını sömüren kişilere karşı sıkı denetim yürütüyor. Şüpheli davranış sergileyen ve çocukları yanına alarak para dilendiği tespit edilen şahıslara anında müdahale edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ekipler özellikle ana yol güzergâhları ve cami çevrelerini takip ederek dilendiği belirlenen kişilere işlem uyguladı. Şehit Bayram Gökmen mahallesinde aynı noktada iki gün arayla tespit edilen şahıslar, her iki kabahat için ayrı ayrı işleme tabi tutuldu. Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Gözaltı ve işlemler:

Aynı yerde ikinci kez yakalanan şahıslar alındıkları Zabıta Karakolunda işlem gördü. Ekipler, tekrar eden ihlallerde kayıt tutularak yasal süreçlerin işletildiğini bildiriyor.

Düzce Belediyesi yetkilileri, denetimlerin belli noktalarda yoğunlaşarak süreceğini belirterek vatandaşları dilencilere ve duygu sömürüsüne karşı duyarlı olmaya çağırdı. Ekipler, toplum güvenliğini korumak amacıyla kontrolleri düzenli şekilde sürdüreceklerini açıkladı.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARIN MANEVİ DUYGULARINI...

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARIN MANEVİ DUYGULARINI SÖMÜREREK PARA DİLENEN ŞAHISLARA CEZAİ İŞLEM UYGULADI. AYNI YERDE İKİNCİ KEZ YAKALANAN ŞAHISLAR ZABITA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLEREK HAKLARINDA YASAL İŞLEM YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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