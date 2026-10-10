Düzce’de 108 genç hafızlık icazetiyle taçlandırıldı

Tören ve katılımcılar:

Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen icazet merasiminde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz Şehitleri Erkek Kur’an Kursu ile Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimini tamamlayan toplam 108 öğrenciye hafızlık icazet belgeleri takdim edildi.

Törene, Vali Mehmet Makas, Mülkiye Başmüfettişi Aziz Yıldırım, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Müftüsü Osman Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Vali Mehmet Makas hocaları ve aileleri tebrik ederek, "Hafızlar şehri Düzce’mizde 108 evladımız daha hafız oldu. İcazet programlarına katılım sağladık. Kur’an ve sünnet ışığında yetişen nesiller ile aziz milletimiz tekrar ecdadının izinde dünyaya nizam verecek, adaleti ve barışı sağlayacaktır. Bu noktada inancımız tamdır. Rabbim sayılarını artırsın, emek veren hocalarımız, ailelerimiz ve talebelerimiz var olsun" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Kur’an’ın aydınlığıyla yetişen, hafızları kelamullah ile süslenen evlatlarımızın gururuna ortak olduk. Hafızlığını ikmal eden 108 evladımızın hafızlık icazet merasimini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Hem fenni ilimleri hem de ilahi kelamı kalplerine nakşeden evlatlarımızı, onları yetiştiren kıymetli hocalarımızı ve fedakar ailelerimizi tebrik ediyorum. Rabbim evlatlarımızı Kur’an’ın ahlakıyla ahlaklandırsın, hıfzlarını mübarek, yollarını ve bahtlarını açık eylesin" ifadelerini kullandı.

Program, hafızlık eğitimine verilen önemi vurgulayan bir etkinlik olarak değerlendirildi; törende hem başarı belgeleri sunuldu hem de öğrencilerin bu eğitimle taşıyacakları sorumluluklara dikkat çekildi.

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ’NDE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ERKEK KUR’AN KURSU İLE DÜZCE FEN VE TEKNOLOJİ HAFIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 108 ÖĞRENCİYE İCAZET BELGELERİ VERİLDİ.