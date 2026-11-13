Düzce'de 12 kasım anıları ateşin başında yeniden canlandı

Anıtpark'taki anma etkinliği:

12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin 27. yıldönümünde Düzce Valiliği tarafından Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğinde, kentteki arama kurtarma dernekleri ve resmi kurum ekipleri stantlarla yer aldı. Etkinlik kapsamında Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) kendi kuruluşunun tanıtımını yaptı ve afetlerde kullanılan araç-gereç ile çalışma yöntemlerini sergiledi.

Gün boyunca sergilenen ekipman ve gösterimler, hem kamuoyuna bilgilendirme hem de afet bilincini taze tutma amacı taşıdı. Etkinlikler arasında eğitim sunumları ve ekip tanıtımları ön plandaydı; amaç, acıların unutulmaması ve deprem gerçeğinin yeniden hatırlanmasıydı.

gönüllüler ateşin başında anılarını paylaştı:

Gece saatlerinde DAKE standını bekleyen yönetim ve gönüllüler bir araya gelerek ısınmak için ateş yaktı. Yakılan ateş, o günleri bizzat yaşayan gönüllülerde yoğun duygular uyandırdı; 12 Kasım 1999 gecesinde çadırlarda, sokaklarda ateş etrafında toplananların anıları yeniden canlandı.

tanıklıklar:

Ali Bengiloğlu (DAKE gönüllüsü ve depremzede), deprem anını ve sonrasını anlatırken o soğuk geceleri hatırlattı: 'Uykuda yakalandım. Anlamadım çünkü daha önce öyle bir deprem yaşamamıştık. Dışarı çıktığımızda her yer yıkılmıştı. Sonrasında arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya başladım. Çoluk çocuk cümbür cemaat çadırlarda kaldık. Sobalar kurduk, ateş yaktık. O ateşin etrafında konu komşu, dargınlar barıştı. Korkunun verdiği duygulardı bunlar.' Bu sözler, o dönemin hem sıkışmışlığını hem de toplumun dayanışma refleksini özetledi.

İsmail Penbegüllü (DAKE yönetim kurulu üyesi) ise 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini bizzat yaşadığını belirterek, deprem gecelerinin bıraktığı izleri anlattı: 'Ben deprem çocuğuyum. O dönemde Gebze'de lise öğrencisiydim. Düzce depremini Gebze'den hissettik. Annemle göz göze geldik. Ankara'ya götürüldük ama Düzce'den geçerken her yer yıkılmıştı. İnsanlar o soğuk gecelerde ısınmak için ateş yakmışlar, etrafında oturuyorlardı.' Penbegüllü, ateşi görünce o zor günlerin yeniden gözlerinin önüne geldiğini ifade etti.

Gecede söylenenler, yalnızca geçmiş bir anının hatırlanması değil; aynı zamanda afet bilincinin canlı tutulması, toplumsal hafızanın korunması ve geleceğe yönelik hazırlığın önemine vurgu yaptı. DAKE ve diğer arama kurtarma ekiplerinin stantları, hem tanıtım hem de ders çıkarma amaçlı bir hatırlatmaya dönüştü; gönüllülerin paylaştığı tanıklıklar, o soğuk Kasım gecelerinin ve yardımlaşmanın unutulmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

12 KASIM 1999 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DÜZCE DEPREMİNİN 27. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANITPARK MEYDANINDA ÇADIRLARDA STANDART KURAN DÜZCE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ DAKE GECE YAKTIĞI ATEŞLER 27 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ.