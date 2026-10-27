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Düzce'de 23 nisan parkı yenileniyor

Düzce Belediyesi 23 Nisan Parkı’nda Destek Hizmetleri ekipleriyle oyun grupları, aydınlatma ve ferforje korkuluk montajıyla kapsamlı yenileme yapıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de 23 nisan parkı yenileniyor

Parkta kapsamlı bakım ve onarım

Düzce Belediyesi, şehir merkezinde sık tercih edilen 23 Nisan Parkı’nda genel bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı. İşlemler, parktaki kullanım güvenliğini artırmak ve alanın ömrünü uzatmak amacıyla yürütülüyor.

çalışmanın kapsamı:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri park içindeki spor aletleri, salıncaklar ve çocuk oyun gruplarını tek tek kontrol ederek gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdi. Kontrollerde tespit edilen eksiklikler gideriliyor, güvenlik standartlarına uygunluğu sağlanıyor.

yapılan uygulamalar ve değişiklikler:

Parkta kamelyaların bulunduğu alandaki ahşap korkuluklar sökülerek yerine ferforje korkuluk montajı yapılıyor. Parkı çevreleyen ahşap korkuluklar da bakıma alınarak ahşap yüzeylerin korunması ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla koruyucu vernik uygulaması gerçekleştiriliyor. Ayrıca parkın aydınlatma sistemlerinde de genel bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmaların vatandaşların dinlenme ve çocuklarıyla vakit geçirme ihtiyaçlarını daha güvenli ve konforlu karşılamayı hedeflediğini; ekiplerin bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

DÜZCE BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN KEYİFLE VAKİT GEÇİRDİĞİ PARKLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI...

DÜZCE BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN KEYİFLE VAKİT GEÇİRDİĞİ PARKLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, ŞEHİR MERKEZİNİN SIK TERCİH EDİLEN ALANLARINDAN 23 NİSAN PARKI’NDA GENEL ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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