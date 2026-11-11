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Düzce’de Aydınpınar caddesinde 750 metrelik bölüm geçici olarak trafiğe kapatıldı

Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nin Aziz Yıldırım Kavşağı–Darıcı Sapağı arasındaki 750 metrelik kısım, asfalt çalışması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce’de Aydınpınar caddesinde 750 metrelik bölüm geçici olarak trafiğe kapatıldı

Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde geçici trafik düzenlemesi

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarının bir etabı kapsamında Aydınpınar Caddesi üzerinde trafik akışında düzenleme yapıldı. Çalışmalar nedeniyle yolun Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki 750 metrelik bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Belediye ekipleri, yol yüzeyinin yenilenmesi amacıyla planlanan asfalt serim çalışmalarını duyurdu. Uygulama süresince söz konusu güzergâh araç trafiğine kapatılarak iş makinelerinin ve çalışma ekiplerinin güvenli çalışması sağlanıyor. Kapama geçici olup, çalışmalar tamamlandığında trafik eski düzenine dönecek.

sürücüler için yönlendirme ve uyarılar:

Düzce Belediyesi, sürücüleri trafik yoğunluğu ve aksaklık yaşamamaları için alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Vatandaşlardan çalışma alanındaki trafik işaret ve yönlendirmelere uymaları istendi. Belediye yetkilileri, uygulama süresince gösterilen anlayış için halka teşekkür etti.

Asfalt çalışmasının güvenli ve hızlı tamamlanması için ekiplerin planlı biçimde çalıştığı, gerekli trafik düzenlemelerinin sahada görevlendirilen personel tarafından sağlandığı belirtildi. Sürücüler planlanan güzergâhlarında değişiklik olması durumunda belediyenin resmi açıklamalarını takip etmeye davet edildi.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYDINPINAR CADDESİ’NİN AZİZ...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYDINPINAR CADDESİ’NİN AZİZ YILDIRIM KAVŞAĞI İLE DARICI SAPAĞI ARASINDA KALAN 750 METRELİK BÖLÜMÜ GEÇİCİ SÜREYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI. SÜRÜCÜLERDEN ALTERNATİF GÜZERGAHLARI KULLANMALARI İSTENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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