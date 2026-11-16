Düzce'de güvenlik ve asayiş koordinasyonu masaya yatırıldı

toplantı detayları:

Düzce'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri ve asayişin korunmasına ilişkin mevcut uygulamalar ele alındı.

katılımcılar:

Toplantıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılıç da katıldı. Yetkililer, kurumlar arası koordinasyon ve saha uygulamalarının uyum içinde sürdürülmesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

değerlendirilen konular:

Gündemde il genelinde uygulanan asayiş tedbirleri, güvenlik uygulamalarının etkinliği ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik alınan önlemler vardı. Toplantıda, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve koordinasyonun devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, KENT GENELİNDE ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ELE ALINDI.