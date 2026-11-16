Düzce'de hafta boyu süren narkotik çalışmasında 43 kişi işlem gördü

operasyonun genel bilançosu:

Düzce Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre, 9-15 Kasım tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen narkotik çalışmalarında toplam 42 olay tespit edilip müdahale edildi. Operasyonlar kapsamında 43 şahıs hakkında işlem yapılırken, adli süreç sonucunda 4 kişi tutuklandı.

operasyonun kapsamı:

Güvenlik güçleri, şehir merkezi ve ilçe uygulamalarını kapsayan eş zamanlı çalışmalarda sokak satıcılarına ve kullanım alanlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerde şüpheliler hakkında yasal işlemler uygulanarak adli mercilere sevk edildi ve soruşturmalar devam ediyor.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve delillere ilişkin kayıtlarda şu miktarlar yer aldı: 873 adet sentetik ecza, 35,14 gram esrar, 30,06 gram skunk, 13,9 gram metamfetamin ve 15,8 gram bonzai. Ayrıca 3,99 gram bonzai hammaddesi ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 adet paypa ele geçirildi.

Valilik açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

DÜZCE’DE 9-15 KASIM TARİHLERİ ARASINDA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA 42 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ. 43 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, 4 KİŞİ TUTUKLANDI. OPERASYONLARDA 873 ADET SENTETİK ECZA VE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.