Düzce'de kafelerin yoğun olduğu bölgede kablo yangını ve geniş çaplı kesinti

Düzce kent merkezinde, özellikle kafelerin yoğun olduğu bölgede elektrik hattında oluşan aşırı yüklenme nedeniyle kablolar yanmaya başladı. Yaşanan patlamalar sonucunda bölgenin birçok noktasında elektrik kesintisi meydana geldi.

Etkilenen alanlar ve işletmeler:

Kesinti, kafe ve çevredeki işletmeleri olumsuz etkiledi; hizmetlerde aksama yaşandı ve bazı mekanlar faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Vatandaşlar ve esnaf, arızanın yaygınlığının hizmet sunumunu etkilediğini bildirdi.

Arıza çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen arıza ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler, hattaki elektrik akımının kesildiğini belirterek, arızanın giderilmesi ve bölgeye yeniden elektrik verilmesi için onarım ve güvenlik kontrollerinin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

DÜZCE KENT MERKEZİNDE ELEKTRİK HATTINDA OLUŞAN AŞIRI YÜK NEDENİYLE KABLOLAR YANARKEN, MEYDANA GELEN PATLAMALARIN ARDINDAN BİRÇOK NOKTADA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI. ARIZA EKİPLERİ BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATTI.