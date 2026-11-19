Düzce üniversitesinde iki sergi eş zamanlı açıldı

Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Dönüşen Dokular: İleri Dönüşüm ve Tasarım" ile "Tasarımın İzinde" adlı sergilerin açılışı, Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Müfide Kadri Sanat Galerisi ve Mihri Müşfik Sanat Galerisi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nedim Sözbir açılışta, "Düzce Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin emeğini ve sürdürülebilir tasarım vizyonunu yansıtan bu iki değerli sergiyi sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyor, sergilerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müfide Kadri Galerisi: tasarımın izinde

Öğr. Gör. Ayçin Taşoluk'ın yer aldığı "Tasarımın İzinde" sergisinde, origami sanatından ilham alan üç boyutlu kumaş katlama teknikleri ile yöresel elbise tasarımları tanıtıldı. Taşoluk ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturan anlamlı bir tasarımı ve özel olarak tasarlanan elbiseyi ziyaretçilere aktararak eserlerin ardındaki duygusal, kültürel ve toplumsal mesajları vurguladı.

Mihri Müşfik Galerisi: dönüşen dokular

Mihri Müşfik Sanat Galerisi'nde sergilenen "Dönüşen Dokular: İleri Dönüşüm ve Tasarım" çalışmaları, atık malzemelerin yeniden kullanımına odaklandı. Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Dursun konuyla ilgili olarak, "Atıl durumdaki kot pantolonları ileri dönüşüm teknikleriyle yeniden biçimlendirerek sürdürülebilir moda anlayışına dikkat çekmek istedik. Kullanılmış denim parçalarını yenilikçi dokunuşlarla özgün elbiselere dönüştürerek hem çevresel farkındalık oluşturmayı hem de atık malzemelerin estetik değer kazanabileceğini göstermeyi hedefledik" şeklinde konuştu.

Sergiler, 18-25 Kasım 2026 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Bu iki sergi, öğrencilerin uygulamalı tasarım çalışmalarını geniş bir izleyici kitlesine taşımanın yanı sıra, sürdürülebilirlik ve kültürel anlatılar üzerinden tasarım eğitiminin güncel yönelimlerini de ortaya koyuyor. Ziyaretçiler, hem teknik yaklaşımların hem de eserlerin taşıdığı toplumsal mesajların kesiştiği örnekleri yerinde inceleyebilecek.

DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN DÜZENLENEN DÖNÜŞEN DOKULAR: İLERİ DÖNÜŞÜM VE TASARIM İLE TASARIMIN İZİNDE ADLI SERGİLERİN AÇILIŞI EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜFİDE KADRİ SANAT GALERİSİ İLE MİHRİ MÜŞFİK SANAT GALERİSİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.