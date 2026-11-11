Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi çevresine bin 500 fidanla ekolojik perde

Organize sanayi çevresinde ağaçlandırma çalışması:

Düzce'de sanayinin çevresel etkilerini azaltma hedefiyle Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 30 bin metrekarelik alanda bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Çalışma, fabrikaların karbon salınımına karşı yeşil alanı artırmayı amaçlıyor ve bölgenin ekolojik direncini güçlendirmeyi hedefliyor.

etkinlik ve katılımcılar:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle toplumsal seferberlik niteliği taşıdı.

dikim çalışmasının ayrıntıları:

Alanda dikilen fidanlar ceviz, sedir ve selvi türlerinden oluşuyor. Proje, 30 bin metrekarelik alanda yapılan toplu dikimle hem kent estetiğine katkı sağlamayı hem de sanayi kaynaklı karbon emisyonlarının etkilerini azaltmayı hedefliyor.

valinin değerlendirmesi:

Bugün 30 bin metrekarelik bir sahada bin 500 fidanımızı toprakla buluşturmak için bir aradayız. Ana sınıfı öğrencilerimizden büyüklerimize, sendikalarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkes burada. 415 bin Düzceliyi temsilen bu etkinlikte yer alıyoruz. Özellikle karbon salınımıyla mücadele noktasında etkili olacak bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. İnşallah diktiğimiz bütün fidanlar tutar. Çünkü Düzce münbit ve bereketli bir yer

Vali Mehmet Makas'ın sözleri, etkinliğin hem kent adına sembolik bir anlam taşıdığını hem de pratik çevresel fayda üretme hedefini vurguladı. Yetkililer, dikilen fidanların bakımının devam edeceğini ve bölgedeki yeşil alanların zaman içinde güçleneceğini belirtiyor.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAKININDAKİ 30 BİN METREKARELİK ALANDA BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.