Düzce'de otoyolda 46 bin 203 Lyrica ile yakalanan iki kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım 2026'da Anadolu Otoyolu üzerinde yürüttükleri çalışmada piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen uyuşturucuya el koydu. Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Polis ekipleri tarafından durdurulan 34 PMF 409 plakalı araçta yapılan adli aramada, 859 kutu içinde toplam 46 bin 203 adet sentetik ecza (Lyrica) bulundu. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu ifade edildi.

şüpheliler ve adli süreç:

İstanbul'dan Mersin'e uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen araçta yakalanan şüpheliler C.Y. (27) ve S.A. (39) hakkında işlem yapıldı. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli, 22 Kasım 2026'da adli makamlara sevk edildi ve hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi. Operasyonun detayları ve soruşturmanın yönü, ilgili kurumlarca takip ediliyor.

DÜZCE’DE ANADOLU OTOYOLU ÜZERİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 9 MİLYON 200 BİN TL OLAN 46 BİN 203 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ. İSTANBUL’DAN MERSİN’E UYUŞTURUCU MADDE TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ARAÇTA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.