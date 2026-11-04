Düzce'de yol önceliği: 72 bin ton asfalt ve 45 km içme suyu hattı

TOGG ile saha turu ve asfalt çalışmalarının değerlendirilmesi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaklaşık iki aydır süren asfaltlama programını yerinde görmek ve tamamlanan yolları değerlendirmek için TOGG ile ikinci kez test sürüşü yaptı. Sürüşe Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi'nden başlayan Özlü, bu hattın ilk asfaltlanan nokta olduğunu ve çalışmanın ardından yol çizgilerinin çekildiğini söyledi.

Başkan Özlü, kent genelinde bugüne kadar yaklaşık 72 bin ton asfalt döküldüğünü, çalışmaların hava koşulları elverdiği sürece devam edeceğini belirtti. İstanbul Caddesi'ni tertemiz bir yol olarak niteleyen Özlü, hattın otobüs garajı ve Melensu Park gibi yoğun kullanıma sahip noktaları birbirine bağladığını vurguladı. Yol güvenliği amacıyla bu yıl kullanılan sarı çizgilerin gece görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti ve sarı çizgi görülen her yolun bu sene dökülen asfalt olduğunu ifade etti.

kasis uygulamaları ve EDS alternatifi:

Vatandaş taleplerine yanıt verirken kasis uygulamalarına temkinli yaklaştıklarını ifade eden Özlü, aşırı kasisin ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının müdahalesini zorlaştıracağını söyledi. Çok sayıda kasis talebinin olduğunu, bununla birlikte fazla kasisin güvenlik riski doğurabileceğini belirterek, önümüzdeki dönemde kasis yerine elektronik denetim sistemi olan EDS uygulamasını tercih edebileceklerini aktardı. Özlü, EDS firmasının süresinin dolduğunu; belediyenin bu işlemleri üstlenmesi durumunda fiziki kasisleri azaltmayı planladıklarını ekledi.

Bu yaklaşımı savunurken Özlü, şehirde hızlı araç kullananların olduğunu, kasislerin hız kontrolüne katkı sağladığını ancak acil durumlarda gecikmelere yol açabileceğini dile getirdi.

içme suyu altyapısı ve kazı politikasında öncelik:

Altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Özlü, kentte bugüne kadar 45 kilometrelik içme suyu altyapısının tamamlandığını bildirdi. Şu an için yeni kazıların durdurulduğunu, daha önce kazılıp boru döşenmiş olan noktaların asfaltlanmasına öncelik verildiğini belirtti. Bu alanların asfaltlanmasının ardından kazıların tekrar başlayacağını ve bu kez kazılan yerlerin birkaç gün içinde kapatılacağını söyledi; aksinin çökme riskini beraberinde getirebileceğini kabul etti ve gerektiğinde yeniden bakım-onarım yapacaklarını ifade etti.

Özlü, altyapı işlerinin zahmetli ve uzun vadeli olduğuna dikkat çekerek, belediyelerin genellikle böyle işlere girmek istemediğini ancak Düzce'nin geleceği için sorumluluğu üstlendiklerini vurguladı. Önümüzdeki 50-100 yıl içme suyu sıkıntısı olmayacağı garantisini verdi ve vatandaşlardan birkaç aylık sabır istedi.

Saha çalışmalarını bizzat takip ettiğini belirten Özlü, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, sosyal medyadaki bazı eleştirileri haksız bulduğunu ve bu eleştirileri emekçilere yönelik saygısızlık olarak nitelendirdiğini söyledi. İyi niyetli eleştirilere açık olduklarını, ancak maksatlı paylaşımlara karşı dikkatli olduklarını ekledi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ, ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN YOLLARDA TOGG İLE İKİNCİ KEZ TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.