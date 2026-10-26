Düzce'de zincirleme çarpışma: minibüs park halindeki otomobilin üzerine çıktı

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta dün meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şehir merkezi istikametine ilerleyen 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobilin yol üzerindeki minibüse çarptığı anlar net biçimde görüldü.

Çarpmanın seyri:

Çarpmanın etkisiyle havalanan 81 AS 997 plakalı minibüs, park halinde bulunan 81 AEN 532 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine çıktı. Görüntülerde minibüsün önce savrulduğu, ardından park halindeki aracın üzerine indiği anlar ardı ardına kaydedildi.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından tedavi için sağlık kuruluşuna götürüldü.

Görüntüler, çarpmanın şiddeti ve minibüsün park halindeki araca iniş anlarını net olarak yansıtıyor; olayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülüyor.

DÜZCE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MİNİBÜS, PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI. 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.