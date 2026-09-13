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Düziçi kavşağında arkadan çarpma: kırmızı ışıkta bekleyen araçta 3 yaralı

Düziçi'nde kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobildeki kazada 3 kişi hafif yaralandı; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düziçi kavşağında arkadan çarpma: kırmızı ışıkta bekleyen araçta 3 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Volkswagen Passat marka otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Ford Fiesta marka otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluşurken araçlarda bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanmaların hafif olduğu bildirildi.

soruşturma ve trafik uyarısı:

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma yürütüyor. Kırmızı ışık ihlallerinin ve takip mesafesinin korunmamasının arkadan çarpma gibi kazaların temel nedeni olabileceğine dikkat çekiliyor; sürücülere trafik işaretlerine uyma ve takip mesafesini koruma uyarısı yapıldı.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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