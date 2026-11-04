Edirne ve İstanbul’da gümrük baskınlarında 459 kilo uyuşturucu yakalandı

Operasyonların genel görünümü

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Edirne sınır kapıları ile İstanbul Havalimanı’nda dört ayrı operasyonda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda kokain, esrar ve eroin türleri bulundu.

Detaylar:

Kapıkule:

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizine alınan bir araç, Kapıkule Gümrük Sahası’nda X‑Ray taramasına sevk edildi. Taramada yakıt deposunda görülen şüpheli yoğunluk üzerine yapılan detaylı aramada, 109 paket içinde 118 kilo 658 gram kokain ile 32 paket içinde 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli:

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır X‑Ray ile tarandı. Yakıt deposundaki şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekleri Yappa ve Atlas eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 85 paket içinde 81 kilo 134 gram esrar bulundu.

İpsala:

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizine alınan bir tır X‑Ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği İda ile yapılan kontrollerde, 200 paket içinde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı:

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen diğer operasyonda ise risk analizi sonucu ülkeye giriş yapacak üç yolcunun bagajları kontrol edildi ve toplam 15 kilogram eroin yakalandı.

Soruşturmalar ve bakanlık açıklaması:

Ele geçirilen uyuşturucuların miktarı operasyonlar bazında 118 kilo 658 gram kokain, 325 kilo 941 gram esrar ve 15 kilogram eroin olarak kayda geçti. Soruşturmalar Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir" denildi.

Operasyonlarda kullanılan X‑Ray taramaları, hedefleme çalışmaları ve narkotik köpeklerin tespitleri, ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının belirlenmesinde kritik rol oynadı.

ELE GEÇİRİLENLER