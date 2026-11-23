Edirne’de iki günlük narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Kasım tarihlerinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler şüphelilerin ikametleri ile araçlarında yaptıkları aramalarda çok sayıda maddi delil ele geçirdi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda 211,16 gram metamfetamin, 74,93 gram toz esrar, 1,18 gram skunk, 0,77 gram kokain ve 256 adet sentetik ecza bulundu. Ayrıca içime hazır halde sarılmış 0,9 gram esrar, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve bu maddeye emdirilmiş 20 plastik çubuk ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve deliller:

Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı tespit edildi. Emniyet güçleri, operasyonlarda bir adet ruhsatsız silah, silaha ait şarjör ve 6 adet 7,65 milimetre fişek de ele geçirdi.

soruşturma ve adliyeye sevk:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli işlemler yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'DE 18-19 KASIM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER İLE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.